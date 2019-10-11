Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

В МИДе пояснили, что не обращают внимание на заявление американского политика.

Турция не станет менять свою политику в связи с высказыванием Дональда Трампа. Угрозы президента Америки никак не повлияют на операцию "Источник мира". Об этом сообщили дипломаты"РИА Новостям".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не боится давления со стороны Запада

Я не могу комментировать твиты Трампа. Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать объяснил специалист

Политик добавил, что несмотря на любые заявления со стороны Запада и других государств, власти Турции продолжат делать то, что должны и считают необходимым.

Накануне Трамп объявил, что разрушит экономику Турции, если она "не станет играть по правилам". Он намерен ударить по финансовой части государства, а также внедрить санкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

