Трамп пригрозил Эрдогану "сильным ударом" из-за атаки в Сирии

Американский лидер пояснил, что удар будет финансовым.

США внимательно наблюдает за началом турецкой военной операции в Сирии. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "сильно ударит" по Турции, если она не будет играть "по правилам".

Американский лидер пояснил, что удар будет финансовым. Также президент США подчеркнул, что ведет диалог с обеими сторонами конфликта.

Турецкая военная операция в Сирии началась 10 октября. Ранее Эрдоган заявил, что будет бороться с террористическими ячейками на границах. Ранее сообщалось, что в Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии.

Видео: BBC News, Sky News Australia, The Sun