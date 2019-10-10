В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

За ночь военные случайно убили несколько мирных жителей, есть раненые.

Турецкие ВС уничтожили во время операции Источник мира" за ночь все намеченные цели в Сирии. В течение ночи проводились удары с земли и воздуха по целям террористов на севере страны. Напомним, что Эрдоган выступил против деятельности двух запрещенных в Турции и России организаций "Исламского государства" и Рабочей партии Курдистана.Об этом сообщили "РИА Новости".

В течение ночи проводились удары с земли и воздуха по целям террористов. Все намеченные цели уничтожены. Операция продолжается в запланированном режиме пишет ведомство

Авиаударам подвергся также город Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Еще одной целью стал пункт Телль-Абъяд, который находится на границе Сирии с Турцией. С земли военные ликвидировали 181 объект курдских формирований. По предварительным данным, 8 мирных жителей погибли и еще 20 получили ранения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Al Jazeera English, Sky News Australia