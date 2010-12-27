Эрдоган предупредил о новой военной операции в Сирии

Турецкие военные будут действовать совместно с Россией.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил очистить северо-восток Сирии от курдских формирований "Силы народной самообороны"(СНС), если власти не выведут оттуда своих бойцов в течение 150 часов. Такое заявление сделал политик в субботу, 26 октября.

Кроме того, турецкий лидер пообещал открыть границы для сирийских беженцев, если Европа не сдержит свои общения. По словам Эрдогана, очищать территорию от террористов ему помогают российские военные.

"Если в течение [отведенных] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", - процитировал его слова телеканал NTV.

Дело в том, что освободить границу Сирии от курдских формирований ранее пообещали США, однако на данный момент этого так и не случилось.

О готовности Турции возобновить операцию в Сирии Эрдоган сообщил еще 22 октября.

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