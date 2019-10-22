Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии

К вечеру Сирию должны покинуть около 1,2 тысяч курдов, иначе военные начнут боевые действия.

Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на политика. По данным президента государства, сейчас зону безопасности в регионе покинули около 700-800 террористов. Если США не сдержат обещания относительно вывода курдских бойцов, то военным придется заняться этим самостоятельно.

Если они не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию прокомментировал политик

К настоящему моменту Турции готова возобновить операцию "Источник мира" и самостоятельно избавиться от формирований "Сил народной самообороны". Военные ожидают, что к 22 часам вечера территорию покинут еще около 1,2 тысячи курдских бойцов. Они должны уйти с северо-восточной части республики.

Политик добавил, что Эмманюэль Макрон не предлагал ему продлить срок приостановки операции в Сирии. Эрдогана смутили высказывания, которые допустили иранские делегаты. Однако он считает, что президент Ирана не в курсе ситуации.

Из Ирана, к сожалению, раздаются различные заявления. Но они не принадлежат Роухани. Господину Роухани следовало бы заставить их замолчать добавил Эрдоган

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков сообщил, что Путин и Эрдоган продолжат прямое общение по ситуации в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME