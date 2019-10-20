Песков сообщил, что Путин и Эрдоган продолжат прямое общение по ситуации в Сирии

Встреча двух президентов произойдет 22 октября в Сочи.

Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что не исключает продолжения прямых контактов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по вопросам турецкой военной операции в Сирии. Он отметил, что два государства находятся в контакте.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле существует серьезная обеспокоенность из-за событий, происходящих на северо-востоке Сирии, и, что они могут навредить политическому урегулированию

Ранее президент Турции заявил, что готов обсудить с Путиным вывод курдских войск из Манджиба, а также о создании новых возможностей и этапов урегулированию конфликта в Сирии . Встреча лидеров двух государств запланирована на 22 октября в Сочи.

Ранее Piter.TV сообщал, что Путин и Меркель обсудили организацию саммита "Нормандской четверки"

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