Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Во время телефонного разговора лидеры двух стран обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине и в Сирии.

Президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор, в ходе которого поделились важностью соблюдений минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Напомним, что договоренности по урегулированию конфликта на Украине были достигнуты в ходе заседания стран в "нормандском формате".

Лидеры двух стран пришли к заключению, что новый саммит "нормандской четверки" принесет явные продвижения в урегулировании конфликта.

Как отметили в Кремле, новую встречу уже начали планировать помощник лидеров и руководства внешнеполитических ведомств.

Помимо Украины на повестке стояла Сирия. Президент отметил, что без уважения принципов единства и территориальной целостности государства, а также учета интересов каждой этноконфессиональной группы сирийского народа, не получится добиться устойчивой стабилизации в регионе.

Для прогресса в "Сирийском" вопросе, в конце октября в Женеве во время первого заседания Конституционного комитета планируется созвать совет.

Недавно мы сообщали, что цены на газ, поступаемый в Украину, могут быть снижены.

Фото: kremlin.ru