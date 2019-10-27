Курды заявили об отводе войск с границы Сирии и Турции

Теперь их заменят пограничники официального сирийского правительства.

В воскресенье, 27 октября, отряды движения "Сирийские демократические силы" окончательно отвели своих бойцов от сирийско-турецкой границы. Заявление распространили РИА "Новости".

Сообщается, что после обсуждений с Россией формирования разместятся на новых позициях дальше от сирийско-турецкой границы. Это сделано для того, чтобы защитить население региона, заявили представители движения.

Отметим, что в Дамаске не признают автономию на северо-востоке страны к востоку от реки Евфрат. Территория контролируется в том числе и "Сирийскими демократическими силами", представителями курдов.

Накануне Россия и Турция подписали меморандум, ставший реакцией на спецоперацию "Источник мира", направленную в том числе и на курдское население.

Ранее мы сообщали о том, что Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии.

Видео: YouTube / Amerika"nın Sesi