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Турция не исключила продолжения операции "Источник мира" в Сирии

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Военная операции началась 9 октября.

Турция может продолжить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если сочтет это нужным. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает канал NTV.

"Мы не уйдем оттуда, пока последний террорист не покинет территорию", 
- сказал глава государства 

Он добавил, что поддерживает целостность Сирии и не заинтересован в ее развале. Эрдоган подчеркнул, что в данном районе нет границ с Сирией ни у США, ни у России, ни у Ирана.

Военная операции Турции на территории Сирии началась 9 октября. Через две недели вооруженный конфликт был приостановлен, после подписанного 22 октября в Сочи меморандума между Москвой и Анкарой. 

Видео: YouTube/Barış Pınarı

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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