По мнению эксперта, Кремлем движет желание обезопасить государство и свой народ от угрозы терроризма.

Башар Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию. Президент страны объяснил, что Москва защищает собственные интересы и свой народ от террористов.

Идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир...Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека...юди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела - а именно ради защиты своей страны напомнил спикер

Асад рассказал, что Владимир Путин не стал бы отправлять солдат за границу на битву ради какого-то человека, рискуя интересами государства. Такое поведение дипломат назвал нелогичным. Он заметил, что никто не пойдет воевать или умирать за одного человека, "диктатора или не диктатора". Армия действует на территории Сирии, чтобы обезопасить людей, свое существование и будущее. Еще одной причиной входа солдат и боевой техники из России в Сирию является реализация международного права.

С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами заметил политик

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/24 / فرانس FRANCE 24 Arabic