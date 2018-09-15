Он объяснил, чего по его мнению, добиваются члены комиссии в Женеве и представители США.

Башар Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны. Об этом сообщили в RT. Политик считает, что процесс урегулирования конфликта в Женеве является "уловкой США".

Это достижение той политики, которую они не смогли провести объяснил глава страны

По мнению дипломата, сначала американцы действовали при помощи демонстраций, после - террористов. Он добавил, что подобный формат доказал свою несостоятельность и провалился. Целью Асад назвал попытку смещения правительства Сирии и создать переходный орган управления. Политик добавил, что затем в США собирались "мирно поменять правительство и контролировать страну", так как ранее им это удавалось сделать в других государствах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Меркель обсудили организацию саммита "Нормандской четверки".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/sama channel, Syria TV تلفزيون سوريا