Намерения президента США прозрачны, а именно это и нужно сирийцам.

Сирийский лидер Башар Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США. По мнению политика, такого звания Дональд Трамп заслуживает из-за прозрачности заявлений. Об этом он рассказал изданию SANA.

Он - лучший американский президент, однако не из-за его политики, а из-за его транспарентности...Трамп говорит, что "нам нужна нефть". Это реальность американской политики, по крайней мере со времен Второй мировой войны. Что нам еще нужно, кроме как прозрачный оппонент? прокомментировал спикер

Ранее политик считал Трампа непоследовательным. В ответ президент США назвал Асада "животным" из-за химатаки в сирийской Думе. На это заявление глава Сирии не стал отвечать. Он добавил, что риторика иностранного политика не соответствует американской культуре.

Ранее Piter.tv писал о том, что о ликвидации аль-Багдади рассказали сами террористы.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/NBC News, CNBC, Bloomberg Markets and Finance