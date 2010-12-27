Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

Россия будет добиваться полного вывода иностранных войск с территории.

В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Политик прокомментировал постановление Дональда Трампа, который оставил часть военнослужащих США в Сирии.

По словам спикера, сейчас только наши подразделения находятся в Сирии легитимно. Это обосновывается тем, что бойцы прибыли по официальной просьбе сирийского руководства. Их основной целью является освобождение территории от любых иностранных войск.

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Россия собирается добиться этого после полного политического урегулирования конфликта. Эту позицию разделяют в Дамаске.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков: в Кремле сейчас не думают о возможных преемниках Путина.

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