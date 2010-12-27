Песков: В Кремле сейчас не думают о возможных преемниках Путина

Дмитрий Песков рассказал, что сейчас внимание на этом не сосредоточено.

Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле сейчас не думают о преемнике. Дмитрий Песков прокомментировал слова журналиста Киселева, который заговорил о поиске "преемника". Об этом сообщили "РИА Новости".

Мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает заявил спикер

По словам Дмитрия Киселева - это прямая обязанность любого представителя власти. Он имел в виду передачу управления страной подходящему кандидату. Однако в администрации Владимира Путина заметили, что сейчас этот вопрос не стоит остро. Глава администрации заметил, что Москва ведет напряженную работу, а до следующих выборов еще далеко.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

