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Песков: В Кремле сейчас не думают о возможных преемниках Путина
Сегодня, 12:45
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lesjasap

Песков: В Кремле сейчас не думают о возможных преемниках Путина

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Дмитрий Песков рассказал, что сейчас внимание на этом не сосредоточено.

Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле сейчас не думают о преемнике. Дмитрий Песков прокомментировал слова журналиста Киселева, который заговорил о поиске "преемника". Об этом сообщили "РИА Новости".

Мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает

заявил спикер

По словам Дмитрия Киселева - это прямая обязанность любого представителя власти. Он имел в виду передачу управления страной подходящему кандидату. Однако в администрации Владимира Путина заметили, что сейчас этот вопрос не стоит остро. Глава администрации заметил, что Москва ведет напряженную работу, а до следующих выборов еще далеко.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир путин, дмитрий песков, преемник
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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