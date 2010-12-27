Песков: В Кремле сейчас не думают о возможных преемниках Путина

Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле сейчас не думают о преемнике. Дмитрий Песков прокомментировал слова журналиста Киселева, который заговорил о поиске "преемника". Об этом сообщили "РИА Новости".
Мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает
заявил спикер
По словам Дмитрия Киселева - это прямая обязанность любого представителя власти. Он имел в виду передачу управления страной подходящему кандидату. Однако в администрации Владимира Путина заметили, что сейчас этот вопрос не стоит остро. Глава администрации заметил, что Москва ведет напряженную работу, а до следующих выборов еще далеко.
Ранее Piter.tv писал о том, что Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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