Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника

О встрече, которая не была проанонсирована, рассказали журналисты РБК.

Известный телеведущий и глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев посетил факультет журналистики МГУ и встретился с первокурсниками вуза. Учащимся он рассказал о том, ищет ли президент РФ Владимир Путин себе преемника. По словам Киселева, глава государства думает об этом с утра до вечера.

Журналист добавил, то традиция преемственности власти – это обязанность любого ответственного политика.

Однако конкретных фамилии будущих преемников не было названо.

Отметим, что согласно Конституции РФ, президентские полномочия Владимира Путина истекают в 2024 году.

Ранее мы сообщали о том, что Дмитрий Киселев извинился за ошибки в сюжетах программы "Вести недели".

Видео: Instagram / dmitry.kiselev.ru, YouTube / ВДудь