Киселев извинился за ошибки в сюжетах программы "Вести недели"

Он отметил, что в передаче не раз замечали "когда одна картинка выдается за другую".

Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев извинился за ошибки в сюжетах передачи. Он отметил, что зрители не раз замечали, "когда одна картинка выдается за другую". По словам гендиректора МИА "Россия сегодня", это были ошибки архивирования. Об этом пишут РИА Новости.

Киселев заявил, что ошибки присутствуют в работе любой редакции, "важно, как вы к этому относитесь". Журналист подчеркнул, что государственные СМИ "не ставят себе целью заполнять информационное пространство фейками", так как питаться ими "информационно ядовито". Он уверен, что больше всего фейков в интернете.

Ранее мы писали, что Скабеева осадила украинскую журналистку за слова о проплывающем "трупе" России.

Видео: Instagram / dmitry.kiselev.ru, YouTube / BBC News, vdud