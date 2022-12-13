В "Тотальном диктанте" больше всего ошибок было допущено в словах "кардинально" и "сызмальства"

Также многие допустили ошибки в слове "извне".

В субботу, 8 апреля, по всей России прошёл "Тотальный диктант". Текст в этом году составил дальневосточный писатель Василий Авченко. Филологи рассказали РИА Новости, в каких словах россияне чаще всего допускали ошибки.

Больше всего ошибок было допущено в словах "кардинально" и "сызмальства". Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "с ъ измальства", всего было 9 вариантов написания этого слова. Вместо слова "кардинально" многие писали "координально". Также многие допустили ошибки в слове "извне".

Экспертов также повеселили варианты написания названий различных животных и птиц. Так участники акции рябчика часто называли "ряпчек", а барсука писали как "борсук" или "барсюк". Также встречались написания "муровей" (вместо муравей), "инот" и "янот" (вместо енота) и несколько "изюбрин" (вместо изюбря).

Фото: ВКонтакте/ Тотальный диктант в Санкт-Петербурге