Журналист оценил стремление Запада нанести России стратегическое поражение.

Характер и цели специальной военной операции Росси на Украине стали глобальными после того, как коллективный Запад провозгласил для себя цель нанести стратегическое поражение России. Соответствующее мнение высказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Эксперт выступил в рамках V Всемирного медиа-саммите. Он счел, что Западу не понравился предложенный Москвой многополярный миропорядок, поэтому власти США и НАТО "пошли на Восток с оружием, вооружили Киев", а также воспитали на Украине националистов и провели кровавый государственный переворот. Российский журналист заметил, что первоначально руководством в Кремле ставились узкие цели - денацификация и демилитаризация Украины.

После того, как Запад провозгласил впряг за Украину коалицию из 50 стран, а также поставляет туда оружие на суммы, превышающие годовые бюджеты России, то характер этой кампании и цели ее изменились, они стали глобальными. Дмитрий Киселев, журналист

По мнению Дмитрия Киселева, сейчас ведется противостояние за новый миропорядок.

Кнайсль стала главой наблюдательного совета консорциума при СПбГУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости