ЕС направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте

Еврокомиссия призвала станы предоставить Ливану экстренную помощь.

Евросоюз направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте. Об этом во время брифинга в Брюсселе рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Он сообщил, что около 300 специалистов уже прибыли с техникой в Ливан. Они будут оказывать помощь местному населению, пострадавшему от трагедии в порту.

ЕС также направил в Ливан экстренные поставки медицинских средств Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии

По словам чиновника, ЕС выделил Ливану материальную помощь в виде 33 миллионов евро на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте. Еврокомиссия призвала страны дополнительно выделять средства на поддержку Ливана. Брюссель готов координировать поступление денег в Ливан.

В Бейруте вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии в местном порту стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. (ритрата аммиака). Половина зданий в городе разрушена.В Бейруте медики принимют раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Многие жители считаются пропавшими без вести. Число жертв увеличилось до 154 человек. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Накануне следователи задержали директора порта Бейрута. Чиновник оказался под подпиской о невыезде из страны по делу о взрыве в Бейруте вместе с еще 15 подозреваемыми. Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана.