Фасад дома Бутурлиной могут начать реставрировать уже в следующем году

Конечное решение примут после утверждения городского бюджета на 2022 год.

В нашу редакцию часто поступают сообщения читателей, связанные с интересом вокруг состояния зданий в центре города. На этот раз в центр нашего внимания попал дом, расположенный рядом с заброшенным особняком Нарышкиной на перекрестке Моховой и Чайковского. Его внешний вид обманчив – сначала кажется, что этот дом тоже кажется оставленным. Однако ситуация не такая плачевная.

Бывший дом Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10 лит. А, вошел в список реставрации фасадов 255 домов по всему Петербургу, на которую в Смольном выделили 10 лет. Само здание является объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году, согласно постановлению №1021, здание внесли в перечень объектов, в отношении которых планируется реставрация. Об этом напомнили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в ответ на запрос Piter.tv.

В текущем году специалисты проводят государственную экспертизу проектной документации на реставрацию фасадов 56 объектов культурного наследия, а сам старт программы запланировали на 2022 год – дом Бутурлиной есть в списке. Так, проект бюджета на 2022-2024 годы уже предусматривает выделение 1,5 млрд рублей ежегодно. Окончательное решение по включению объекта в план примут после утверждения бюджета на следующий год.

В случае, если дом Бутурлиной будут реставрировать в ближайшее время, специалисты займутся лицевыми и дворовыми фасадами, восстановят их исторический архитектурный облик. Также будет отремонтирован цоколь, лепной и штукатурный декор, заполнят оконные и дверные проемы, отреставрированы балюстрады на парапете венчающего карниза лицевого фасада, террасы второго этажа лицевого фасада, металлические ограждения лицевого фасада.

В комитете Piter.tv рассказали, что в 1844 году участком, на котором располагается здание, владела статс-дама Елизавета Михайловна Бутурлина. В 1856-1860-х годах для нее спроектировали и построили особняк, сохранившийся до настоящего времени. В 1878 году дом полковника П. Бутурлина перешел в собственность графини Анны Строгановой, урожденной Бутурлиной. В это время рабочие устроили каменные одноэтажные кладовые и каменный свод над проездом в четвертый двор.

Позже, с 1880 до 1881 года дом принадлежал графу И. Шувалову, потом перешел во владение Надежды Половцовой (жены сенатора А. Половцова).

В дальнейшем, предполагается, что в доме размещалось посольство Австро-Венгрии до 1914 года. В Первую мировую войну особняк пострадал от пожара, когда громили посольство.

Уже после 1917 года в доме проживали солдаты-военнопленные. В 1924-1925 годах здание было взято под государственную охрану как памятник архитектуры.



В начале 1930-х годов, уже после ремонта, здание превратили в многоквартирный жилой дом, боковые входы с улицы были заложены. Во время послевоенной реставрации фасаду был возвращён первоначальный вид. В годы Великой Отечественной войны фасад здания частично пострадал, был разрушен центральный лучковый фронтон и его скульптурные панно в тимпане.

Специалисты отметили, что когда проводилась первоначальная ликвидация разрушений силами батальона МПВО, пропорции центрального фронтона по сравнению с боковыми были значительно повышены, что исказило фасад.

Сейчас главный фасад здания сохраняет архитектурную ценность и градостроительное значение. Выразительность пластических форм фасада особняка позволяет отнести его к числу самых ярких примеров стиля необарокко.





Реставрация культурных объектов в Петербурге идет своим чередом. К 2022 году специалисты должны завершить реставрацию колокольни Николо-Богоявленского Морского собора.

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Фото: Citywalls