В Петербурге реставрацию 56 фасадов домов-памятников начнут на год позже

Всего за 10 лет планируется привести в порядок фасады 255 домов.

В четверг, 19 ноября, стало известно от ом, что реставрацию 56 фасадов домов-памятников Петербурга начнут на год позже. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Отмечается, что бюджетом города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено выделение средств на соответствующую программу. Ежегодно для этого планируется выделять 1,5 миллиарда рублей

Планируется, что за 10 лет в городе приведут в порядок 255 домов.

Ранее мы сообщали о том, что усадебный дом Орловых-Денисовых приспособят под общественное пространство.

Фото:Piter.TV