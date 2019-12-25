Усадебный дом Орловых-Денисовых приспособят под общественное пространство

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что дом Орловых-Денисовых намерены приспособить под общественное пространство. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Петербурга.
Известно, что специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уже начали работу над обновлением облика усадьбы. Отмечается, что долгое время здание-объект культурного наследия федерального значения не использовался. Однако в здании сохранены элементы лепного и живописного декоративного оформления.
В усадебный комплекс входят несколько зданий 19-20 веков. Комплекс аходится в Коломягах.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга изымут 17 участков ради строительства ВСД.
Фото: КГИОП
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