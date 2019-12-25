Власти Петербурга изымут 17 участков ради строительства ВСД

Контролировать изъятие участков поручили вице-губернатору Максиму Соколову.

Петербургские власти изымут участки для строительства Восточного скоростного диаметра. Соответствующее постановление правительства уже подписал градоначальник Александр Беглов.

Отмечается, что около 17 участков придется изъять по причине отсутствия альтернативных вариантов для строительства. Так, власти Северной столицы изымут участки на улице Кондратенко, улице Возрождения, Заставской улице, Варшавской улице, Воздухоплавательной улице, Цветочной улице и на Лиговском проспекте.

Контролировать изъятие участков будет Максим Соколов.

Ранее мы сообщали о том, что студенты Петербурга составили интерактивную карту интересных мест.

Фото:дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО, ЗСД / VK