Студенты Петербурга составили интерактивную карту интересных мест

Карта должна помочь студентам из других городов сориентироваться в Петербурге.

В четверг, 19 ноября, петербургские студенты представили карту интересных мест Северной столицы. Соответствующую карту представили в комитете по молодежной политике.

Студенты поделили карту на сферы и обозначили их разными цветами. Так, зеленым цветом обозначены творческие пространства, коричневым – музеи, красным – кафе и бары, оранжевым – театры, голубым – дома молодежи, желтым – учебные заведения, сиреневым – компьютерные клубы.

Все локации выбраны после анкетирования студентов. Карта уже презентована в Комитете по молодежной политике.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург 19 ноября придет рекордное тепло.

Фото:stuspb.ru