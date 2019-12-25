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Студенты Петербурга составили интерактивную карту интересных мест
Сегодня, 10:11
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IRINA_CHALKINA

Студенты Петербурга составили интерактивную карту интересных мест

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Карта должна помочь студентам из других городов сориентироваться в Петербурге.

В четверг, 19 ноября, петербургские студенты представили карту интересных мест Северной столицы. Соответствующую карту представили в комитете по молодежной политике.

Студенты поделили карту на сферы и обозначили их разными цветами. Так, зеленым цветом обозначены творческие пространства, коричневым – музеи, красным – кафе и бары, оранжевым – театры, голубым – дома молодежи, желтым – учебные заведения, сиреневым – компьютерные клубы.

Все локации выбраны после анкетирования студентов. Карта уже презентована в Комитете по молодежной политике.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург 19 ноября придет рекордное тепло.

Фото:stuspb.ru

Теги: интерактивная карта, карта, студенты спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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