В Петербург 19 ноября придет рекордное тепло

Столбики термометров днем поднимутся до +10…+12 градусов.

В четверг, 19 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться теплым сектором циклонического вихря. Он станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня будет существенно выше нормы, на уровне рекордно высоких отметок. Столбики термометров днем поднимутся до +10…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Также синоптик добавил, что уже в три часа ночи в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Столбики термометров показали +10,9 градусов, что на 1,9 градусов выше достижения 1978 года.

Ранее мы писали, что родители пожаловались на качество питания в школьных столовых Петербурга.

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