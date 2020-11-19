Родители пожаловались на качество питания в школьных столовых Петербурга

Вместо крестьянского супа с говядиной детям дают "крепостной" без мяса.

В Приморском районе Петербурга разгорелся новый скандал, связанный с качеством питания в школьных столовых. Мать ученика школы №44 на Школьной улице пожаловалась, что из супа, который дают детям на обед, пропало все мясо. Видео бледной мутной жижи, названной в меню столовой "Крестьянским супом с говядиной", женщина опубликовала в сети.

"Вчера ребенок показал свой обед, суп крестьянский с ГОВЯДИНОЙ! Называли бы сразу все своими именами – суп КРЕПОСТНОЙ без ГОВЯДИНЫ", - написала возмущенная мама в посте.

Вместо наваристого бульона с мясом в тарелке, действительно, можно увидеть пустую воду с овощами с преобладанием репчатого лука. По словам родительницы, так обстоит ситуация со всем меню в этой школе: соки разбавляются, гарниры не докладываются, а дети об этом молчат.

"Нормы не соблюдаются, наших детей лишают здоровья, все делается для галочки!!!" – заключила петербурженка.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор запретил давать детям в школе макароны и колбасу.

Фото, видео: ВКонтакте / Объединение школьных матерей СПб