Роспотребнадзор запретил давать детям в школе макароны и колбасу

С начала 2021 года начнут действовать новые правила питания в детских учреждениях.

Кормить детей в школах, детских садах и лагерях с начала 2021 года начнут по новым правилам. Об этом сказано в новых СанПиНах, которые своим постановлением утвердила главный санитарный врач Анна Попова. Данные нормы будут действовать с 2021 по 2027 годы.

Первое, что прописали документально – это обязательное горячее питание, которое не может быть заменено на буфетную продукцию. Меню должно быть составлено так, чтобы кулинарные, мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия были распределены по разным приёмам пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Сухпаек можно давать только во время поездки, которая длится более 4 часов.

Роспотребнадзор подробно расписал режим питания, массы порций, набор продуктов и суточную потребность в витаминах и микроэлементах для детей разного возраста. Для приготовления еды все обязательно должны использовать йодированную соль.

В меню для детей не должно быть кофе, пирожных и тортов, грибов, макарон по-флотски, чипсов, майонеза, творожных сырков и карамели, сырокопченой колбасы. В вендинговых автоматах должны продавать только соки, воду, молочную продукцию и сухофрукты.

Фото: Piter.tv