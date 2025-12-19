Число держателей ЕКП достигло 2 млн человек в Петербурге

Ее используют для оплаты проезда и получения зарплаты.

В Северной столице 23 января выдали двухмиллионную Единую карту петербуржца. Ее используют для оплаты проезда и получения зарплаты. Кроме того, с проектом сотрудничают 750 партнеров, рассказали в Смольном.

Каждый день по ЕКП совершается примерно 200 тыс. оплат проезда в метро и более 120 тыс. оплат – в наземном транспорте. А летом прошлого года своя ЕКП появилась у жителей Ленобласти. К настоящему времени выпущено 22 тыс. карт. С сентября стартовал выпуск детской карты "ЕКПшка", которая совмещает функции банковской карты и карты школьника. Ее оформили 24 тыс. ребят.

Фото: Piter.TV