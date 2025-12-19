  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проезд в транспорте Петербурга сделают бесплатным для ветеранов в январе
Сегодня, 21:54
141
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Проезд в транспорте Петербурга сделают бесплатным для ветеранов в январе

0 0

Город открыл бесплатный проезд к датам прорыва и снятия блокады.

В Санкт-Петербурге с 26 по 28 января общественный транспорт станет бесплатным для отдельных категорий граждан в связи с памятными датами, посвященными блокаде Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.  

Бесплатный проезд предоставят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также гражданам, награжденным медалями "За оборону Ленинграда" и "Жителю блокадного Ленинграда". Мера приурочена к 83 годовщине прорыва блокады Ленинграда и 82 годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет во всех видах городского общественного транспорта. Аналогичную меру социальной поддержки в Петербурге вводят ежегодно. В 2026 году она также будет действовать с 7 по 9 мая, 22 июня и 8 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге на утилизацию отправили 26 тыс. "кубов" снега. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: билет, блокада, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии