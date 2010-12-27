За 10 лет в Петербурге планируют отреставрировать 255 исторических зданий

На работы выделят более 17 млрд рублей.

На рабочем совещании правительства Петербурга принято постановление, утверждающее перечень жилых домов – объектов культурного наследия, в которых в ближайшее время будет сделан ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в 255 зданиях будут отреставрированы фасады, относящиеся к повышенным (третьей и четвертой) категориям сложности. Не ремонтные работы выделят более 17 млрд рублей. План реставрации рассчитан на 10 лет.

"Санкт-Петербург – уникальный город. Это единственный субъект Российской Федерации с таким большим количеством жилых домов-памятников. У нас их 1850 – это в 6 раз больше, чем в Москве. Это наше богатство, но это и наша ответственность", - рассказал Александр Беглов.

Губернатор также отметил, что при реставрации необходимо будет также воссоздавать утраченные элементы.

Напомним, с 2014 года реставрацией фасадов исторических зданий занимается региональный оператор – Фонд капитального ремонта. Однако вопросами реставрации фасадов повышенной сложности, вошедших в перечень, будет заниматься КГИОП.

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