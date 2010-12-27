Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья. Государство поможет тем владельцам, которые стали жертвой действий мошенников. Мошенники часто "продают" жилье, у которого уже есть законный собственник, не знавший о сделке. В этом случае покупателю передают документ об истребовании имущества из незаконного владения.
С 1 января 2020 году вступает закон, защищающий права добросовестных" владельцев жилья. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст документа. К категории добросовестных относятся те граждане, которые опирались при заключении сделки на ЕГРН.
Покупателя будут считать таковым, пока в суде не докажут, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества у продавца недвижимости
прокомментировали чиновники
В этом случае гражданин может претендовать на выплату за причиненный ущерб. Это произойдет, если с ответственного лица по решению суда взыскать убытки в пользу "добросовестного" покупателя лишь частично или этого не произошло совмес в течение полугода. Размер компенсации устанавливает судебная инстанция. Она основывается на реальной сумме ущерба и требованиям истца.
Ранее Piter.tv писал о том, что суд вынес приговор главе ОПГ, похищавшей чужие земельные участки.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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