Суд вынес приговор главе ОПГ, похищавшей чужие земельные участки

Участникам группы удавалось совершать мошеннические действия, используя свое служебное положение.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении организатора группы, занимавшейся аферами с земельными участками. Участники пользовались своим служебным положением и приобретали право на чужое имущество путем обмана, сообщила 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что директор автономного муниципального учреждения "Центр муниципальных услуг" МО "Всеволожский муниципальный район" и заместитель директора филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленобласти Сергей Храмов умышленно создали организованную группу в период с апреля 2016 по август 2016.

Участники группы разработали схему хищения земельных участков и успешно осуществляли ее. При слаженной работе должностных лиц мошенникам удалось завладеть земельными участками и причинить ущерб на сумму более 22 млн рублей.

Сергей Храмов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима. Суд решил не снимать ареста с имущества Храмова до рассмотрения по существу второго уголовного дела в отношении фигуранта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Арбитражный суд Петербурга начал работу на новом месте.



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