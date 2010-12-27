Арбитражный суд Петербурга начал работу на новом месте

Ранее ведомство располагалось на Суворовском проспекте.

В понедельник, 16 сентября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области официально начал работу в новом здание на улице Смольного, 6. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Режим работы судов также опубликован на сайте. Прием документов ведется в будние дни до четверга с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 13:00. Суд работает с 9:00 до 18:00 за исключением пятницы, когда попасть в здание можно будет до 16:45.

Ранее Арбитражный суд Северной Столицы и области располагался на Суворовском проспекте.

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