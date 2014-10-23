Оскорбившая жителей Тулуна чиновница добровольно покинула пост

Алашкевич призналась, что действительно говорила те слова, которые разошлись в СМИ.

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница решила покинуть пост. Об этом она написала на своей личной странице Facebook.

Ранее глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич оказалась в центре скандала из-за записи, в которой она оскорбляет пострадавших от паводка. Алашкевич призналась, что действительно говорила те слова, которые разошлись в СМИ, однако, они относились не ко всем жителям.

Ранее после публикации в Сети скандальной записи с оскорблениями чинорвница якобы ушла в отпуск.

Фото: ВК/ Ирина Алашкевич

Видео: YouTube/ world weather