Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Елена Абрамова допрашивается следователями.

Исполняющая обязанности мэра российского города Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления Следственного комитета по Иркутской области. По предварительным сведениям, фигурантка расследования в период с 2019 по 2021 годы занималась начислением своим подчиненным завышенные премии, часть которых они возвращали своей начальнице.Операция по поимке чиновницы проводилась при поддержке сил Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра города Тулуна по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 и части 1 статьи 286 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что в октябре 2023 года судебная инстанция арестовала мэра Тулуна Юрия Карих в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с жильем для пострадавших от масштабного наводнения в 2019 году. После этого обязанности главы города стала исполнять Елена Абрамова.

Обвиняемые в убийствах в 90-х в Петербурге заключены под стражу.

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