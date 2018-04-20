Эксперты проверили запись о "быдле и бичевне" в адрес пострадавших от паводков жителей Тулуны

В ненадлежащем поведении подозревают начальника пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич.

Эксперты проверили на достоверность запись с оскорблениями жителей Тулуны, пострадавших от паводков. Экспертиза обнаружила в аудио, на котором якобы слышен голос начальника пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, признаки монтажа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова губернатора региона Сергея Левченко.

На записи женский голос в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков. В частности, он говорит, что на встречу с Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Также женщина называет пострадавших от наводнения в Тулуне "быдлом и бичевней". Она утверждает, что в пунктах временного размещения "они сидят с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву".

Сама Алашкевич считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов. Губернатор Иркутской области будет принимать решение в зависимости от результатов экспертизы.

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Видео: YouTube / НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ Постовой