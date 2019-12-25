В 42 регионах России прогнозируется весеннее половодье

11 и 12 марта в регионах России пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод.

Высокие уровни воды во время весеннего половодья ожидаются на территории 42 российских субъектов. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы экстренного ведомства страны. Предварительные прогнозы Росгидромета говорят о том, что значительные снегозапасы, скопившиеся в России, в настоящее время создают опасность в период весеннего половодья. Местные власти уже провели превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. В частности, первыми начали организовывать эту работу специалисты в Красноярском крае, Башкирии, Бурятии, Карелии, Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Известно, что в Курганской области сотрудники ГУ МЧС распилили ледяной покров на реке Тобол.

В этом году на водоемах региона толщина льда колеблется от 30 до 50 сантиметров. Начался распил льда. Всего разрушено более 23 тысяч квадратных метров ледяного панциря. пресс-служба ГУ МЧС России

В Луганской Народной Республике (ЛНР) фиксируется подъем уровня воды.. Сейчас там остаются подтопленными 11 низководных мостов, а также участок автомобильной дороги, проходящий в селе Бахмутовка. Кроме этого подтоплены несколько мостов в селах, размещенных вблизи реки Айдар.

Фото: ГУ МЧС России