В ОП предложили ввести СМС-рассылку для родителей перед сезоном открытых окон

Сергей Рыбальченко объяснил, как можно предотвращать угрозу для детей весной.

Российскому экстренному ведомству стоит подумать о сезонных СМС-рассылках, напоминающих гражданам не оставлять детей без присмотра у окон. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, что такое решение поможет ГУ МЧС предотвратить несчастные случаи, связанные с падением несовершеннолетних с высоты. Согласно статистическим данным, каждый год по стране подобные несчастные случаи затрагивают около тысячи детей. Активист заметил, что к предложенной инициативе можно подключить также единый портал "Госуслуги", так как в цифровом ресурсе содержится информация о наличии у россиян детей и их возрасте. Таким образом рассылку можно сделать не массовой, а адресной. Сообщение об угрозе для детей получат только те граждане, которые воспитывают несовершеннолетних.Родители с наступлением теплых сезонов должны получать СМС-рассылки от службы МЧС о том, что дети должны находиться подальше от открытых окон. Так, взрослые будут обращать особое внимание на эту опасность.

Сергей Рыбальченко, эксперт

Еще одной мерой недопущения опасных ситуаций с детьми может стать напоминание в подъезде или квитанции о квартплате. Управляющие компании с весеннего сезона могут в виде расклейки обновлений или в расчетных документах по оплате квартир напоминать семьям с детьми об установке специальных запирающих устройств, которые бы ограничивали открытие окон.

В ОП призвали работодателей отпускать беременных на удаленку.

Фото: Piter.tv