В ОП призвали работодателей отпускать беременных на удаленку

Сергей Рыбальченко заметил, что работодателю выгодно, что сотрудница не уходит из компании, а в бюджет страны продолжат поступать налоги.

Женщины с маленькими детьми и беременные в России должны иметь право при необходимости перейти на удаленный режим работы или выбрать для себя гибкий график при условии, что их трудовая деятельность это решение позволяет реализовать. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, что дистанционное выполнение задач поможет властям увеличить рост рождаемости. Такие результаты приводятся в международных исследованиях.

Было бы правильным, чтобы беременные женщины и женщины, которые воспитывают детей в раннем возрасте, при желании и если позволяет производственный технологический процесс, могли получить возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Сергей Рыбальченко, эксперт

Аналитик добавил, что в таком случае следует оборудовать женщинам домашнее рабочее место, которое будет не хуже, чем в офисном помещении. Сергей Рыбальченко заметил, что еще одной хорошей инициативой является право женщины на то, чтобы она могла брать половину отпуска, а вторую часть отпуска по уходу за ребенком мог взять на себя другой член семьи. Такое разделение позволит совмещать обязанности сотруднице и молодой маме.

Фото: Piter.tv