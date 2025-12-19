В ОП предложили оплачивать многодетным матерям все три года декрета

Сейчас в России отпуск по уходу предоставляется до достижения ребенком трех лет, но оплачивается только до полутора.

Многодетные матери на территории России должны получать от государства социальное пособие по уходу за ребенком на протяжении всех трех лет декретного отпуска. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, что такая мера может быть реализована властями страны после рождения женщиной третьего малыша. Таким образом он прокомментировал вероятность увеличения оплачиваемого декретного отпуска с полутора до трех лет.

Это будет дополнительный стимул для многодетных мам, и очень это важно для тех женщин, которые уже находятся в возрасте старше 30 лет, потому что у нас 76% всех третьих и последующих детей как раз появляется у женщин "30 плюс". Сергей Рыбальченко, эксперт

Сергей Рыбальченко уверен, что такая ситуация позволит женщинам в достаточной мере восстановиться после родов, а также насладиться материнством и быть больше вовлеченными в воспитание первенца, который также требует от родительницы внимания. Общественник добавил, что речь идет о серьезной нагрузке на организм, так как воспитание детей является "семейным трудом". Активист также предложил продлить оплачиваемый декрет до двух лет для женщин, родивших второго ребенка.

Напомним, что социальное пособие составляет 40 процентов от среднего заработка за предшествующие два года женщины.

В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv