В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей

Сумму родового сертификата на территории России следует увеличить до33 тысяч рублей. Такой информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился председатель комиссии Ообщественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По мнению активиста, документ выступает не только в качестве финансового инструмента, помогающего женщине выбрать медицинское учреждение для родовспоможения , но также играет стимулирующую роль в возможности введения дополнительных мер поддержки населения.

Особенно это необходимо для многодетных мам, потому что есть определенный перечень заболеваний, которые встречаются у них чаще, чем у других женщин. Это требует введения дополнительных бесплатных мер поддержки в оказании видов медицинской помощи, в частности, стоматологии, урологии, лечения опорно-мышечного аппарата и других направлений Сергей Рыбальченко, эксперт в комментарии "ТАСС"

Напомним, что государственная программа "Родовый сертификат" является частью национального проекта "Здоровье". Речь идет об оформлении электронного документа для беременной женщины, которая стояла на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Номер выдается в женской консультации. С его помощь. женщины получают помощь в роддоме и поликлинике. С 2006 года оплатой услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей в возрасте до одного года занимается Фонд социального страхования. На текущий момент сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv