В Госдуме рассматривают законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев

Стражи порядка должны будут носить форму с хорошо различимыми номерами при несении службы в общественных местах.

В субботу, 24 августа, сенатор Владимир Лукин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно документу, стражи порядки должны будут носить такую форму вовремя службы в общественных местах. Автор инициативы считает, что это обеспечит открытость и гласность деятельности правоохранителей.

В Росгвардии уже начали изучать законопроект. В ведомстве рассмотрят, насколько он соответствует общественному запросу, стандартам безопасности и уже действующим нормативно-правовым актам.

Ранее Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной.

Видео: YouTube / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)