В Госдуме рассматривают законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев

В субботу, 24 августа, сенатор Владимир Лукин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров. Об этом пишут РИА Новости.
Согласно документу, стражи порядки должны будут носить такую форму вовремя службы в общественных местах. Автор инициативы считает, что это обеспечит открытость и гласность деятельности правоохранителей.
В Росгвардии уже начали изучать законопроект. В ведомстве рассмотрят, насколько он соответствует общественному запросу, стандартам безопасности и уже действующим нормативно-правовым актам.
Ранее Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной.
Видео: YouTube / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)
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