В Иркутской области перед судом предстанет бывшая вице-мэр города Тулуна

Следователи завершили расследование о злоупотреблении должностными полномочиями.

На территории Иркутской области перед судебной инстанцией предстанет экс-вице-мэр города Тулуна. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Специалисты уточнили, что местный второй отдел по особо важным делам завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности главы города. Женщина обвиняется по части 2 статьи 285 УК РФ. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенными руководителем органа местного самоуправления.

В надзорном ведомстве полагают, что в период с 2019 по 2023 год государственная служащая, используя свое служебное положение и злоупотребляя должностными полномочиями, организовала начисление подчиненным сотрудникам администрации завышенных денежных премий за выполнение особо важных и сложных задач в размере не менее одного миллиона 280 тысяч рублей. Подчиненные далее возвращали часть премии фигурантке расследования.

Преступная деятельность была пресечена во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. пресс-служба СК РФ по региону

В Нефтеюганске перед судом предстанет промышлявшая мошенничествами на рабочем месте бьюти-мастер.

Фото и видео: Telegram / Следком38