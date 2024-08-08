В Нефтеюганске перед судом предстанет промышлявшая мошенничествами на рабочем месте бьюти-мастер

Сотрудница салона в полном объёме возместила материальный ущерб всем обманутым клиенткам.

В городе Нефтеюганске перед судебной инстанцией предстанет промышлявшая мошенничествами на рабочем месте бьюти-мастер. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов через социальные сети. В полиции уточнили, что сотрудница втайне от работодателя по низкой цене продавала своим постоянным клиентам волосы для наращивания. Также злоумышленница оказывала услуги капсуляции и комплексного аппаратного массажа по заниженной стоимости. Женщина просила перевести оплату на собственную банковскую карту в обход кассы. Полученными денежными средствами фигурантка расследования распоряжалась по своему усмотрению.

Дополнительно некоторых клиентов и коллег обвиняемая убедила перевести ей средства под предлогом сбора на оплату срочных операций её маме и сыну, которые якобы пострадали в результате автомобильной аварии. Однако обман вскрылся в тот момент, когда одна из клиенток позвонила владелице бьюти-салонов и пожаловалась, что не может записаться на приём к мастеру для того, чтобы завершить курс LPG-массажей, за который заранее внесла денежные средства. В рамках проводимого расследования злоумышленница в полном объёме возместила материальный ущерб всем обманутым.

В настоящее время материалы многоэпизодного уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба МВД РФ по региону

Бывший капитан полиции Петербурга отправлен в ИК по обвинению в получении взяток.

Фото и видео: МВД Медиа