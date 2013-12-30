Бывший капитан полиции Петербурга отправлен в ИК по обвинению в получении взяток

Экс-полицейский вступил в сговор с владельцем продуктовых магазинов и за денежное вознаграждение позволял тому продавать алкоголь в ночное время.

Красносельский районный суд Северной столицы огласил приговор бывшему инспектору отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России Санкт-Петербурга Антону Замотину. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, – данные Объединенной пресс-службы петербургских судов.

В суде установили, что Замотин и один из его коллег вступили в сговор с генеральным директором ООО "Союз", которому обещали покровительство и попустительство. Конкретно, полицейские обещали владельцу двух продуктовых магазинов продавать алкоголь в ночное время суток. За это сотрудники МВД потребовали с предпринимателя 15 тыс. рублей ежемесячно.

Так, с мая 2022-го года по декабрь 2023-го полицейские получили от бизнесмена взятку на общую сумму в 635 тыс. рублей. Часть из них Замотин отдал своему сообщнику из правоохранительных органов.

Замотин факт совершения им при вышеизложенных обстоятельствах получение взятки не признал. Фактические обстоятельства преступления, даты, суммы, признал. Выразил несогласие с квалификацией и полагал, что его действия необходимо квалифицировать как мошенничество. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Замотину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 10 месяцев в ИК строгого режима, а также лишили специального звания "капитан полиции". Осужденный был взят под стражу в зале суда немедленно. Полученные в качестве взятки 635 тыс. рублей суд у фигурантов дела конфисковал в доход государства.

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