До смерти избившая собственного младенца петербурженка получила 10 лет в ИК

Женщина обвиняется в жестоком обращении и причинении тяжкого вреда здоровью дочери.

В Невском районном суде Северной столицы огласили приговор местной жительнице, которую признали виновной в преступлении по двум статьям – 111 и 156 УК РФ. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде было установлено, что с 15 июня по 2 июля прошлого года осужденная, находясь в квартире дома №19/2 по улице Антонова-Овсеенко, время от времени избивала собственную дочь. Потерпевшей на момент совершения преступления не было и года.

Согласно версии следствия, женщина нанесла младенцу не менее 5 ударов руками в голову и 4 ударов по туловищу. Также было установлено, что петербурженка не менее 1 раза ударила дочь по ногам и 1 раз бросила ее на детскую кровать, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Все это привело к смерти потерпевшей по неосторожности 2-го июля.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 50 000 рублей, а также взыскал в доход государства процессуальные издержки на оплату услуг адвоката в размере 17 808 рублей. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV