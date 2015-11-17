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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки в ТЦ "Фиолент" на Ленинском

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Момент, когда подросток пробрался на технический потолок, попал на видео.

В Петербурге следователи Красносельского района устанавливают обстоятельства травмирования девочки в торговом центре. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу 7 апреля. 

Напомним, накануне школьница уронила принадлежащую ей вещь на технический потолок, который расположен над рестораном быстрого питания в ТЦ "Фиолент" на Ленинском проспекте. При попытке достать, предварительно, электронную сигарету, пострадавшая пролезла между лестницей и эскалатором на участок, и он провалился. Так девочка оказалась на полу заведения, ей понадобилась помощь медиков.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – причин и условий, способствовавших наступлению данных последствий.

Пресс-служба СК РФ

Видео: пресс-служба СК РФ 

Теги: ленинский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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