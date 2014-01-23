Реставрационные работы пройдут в рамках программы "Наследие".

В 2022 году в Петербурге планируют отреставрировать 44 домов-памятников. Планами поделился председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Марков на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании.

На эти цели комитет просит властей выделить 724,4 млн рублей в 2022 году. По словам Маркова, 373 млн рублей пойдут на реставрационные работы и еще 350 миллионов рублей – субсидии для религиозных организаций, которые выступают собственниками объектами культурного наследия.

Реставрационные работы пройдут в рамках программы "Наследие", которая предусматривает ремонт Казанского собора, Аничкова дворца не только.

Ранее мы писали, что в ноябре завершат реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова.

Фото: Piter.tv