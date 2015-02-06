В ноябре завершат реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова

Стало известно, что окончание работ по реставрации здания Петербургской Биржи на стрелке Васильевского острова запланировано на ноябрь 2021 года. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе Государственного Эрмитажа.
На начало августа этого года уже выполнена часть гидроизоляции стилобата, отреставрирована и собрана западная лестница, выполнена реставрация скульптурных групп "Триумф Нептуна" и "Навигация с Меркурием и двумя реками".
Специалисты частично демонтировали пол цокольного этажа и поздних перегородок. На данный момент происходит замена оконных заполнений, на кровле реставрируют стропильную систему. Для обследования и реставрации светового фонаря установили строительные леса в центральном зале Бирже.
После реставрации фасадов Биржа будет серо-голубого, а рельефные части — белого цвета. В отреставрированном здании Биржи создадут Музей геральдики и наград, входящий в состав Эрмитажа.
Срок реставрации может быть перенес ввиду необходимости большого числа уточнений при формировании рабочей документации из-за слабой проработки проекта, санитарно-эпидемические ограничения, резкий рост цен на материалы, используемые при реставрации.
Ранее назван новый совладелец Петербургской биржи.
Фото: Википедия
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