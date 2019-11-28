Заброшенный особняк Нарышкиной на Моховой начали консервировать: взгляд Piter.TV

Внимание на заброшенный особняк обратили после репортажа Piter.TV.

Особняк Нарышкиной на углу Моховой улицы и Чайковского начали консервировать. Окна исторического дома закрывают железными листами, вход заколотили досками. Здание планируют выставить на аукцион. По данным КГИОП, объектом культурного наследия регионального значения является только часть здания.

Внимание на заброшенный особняк обратили после репортажа Piter.TV. Съемочной группе удалось проникнуть в дом и снять стихийный "музей стрит-арта". Внутри обнаружили груды мусора, коллекцию граффити и сломанную мебель.

Историческое здание 1840-го года законсервируют до 15 января 2020 года. Ремонт и реставрацию особняка планируют завершить до 15 июля 2023 года.

Особняк Нарышкиной построили в 1840 году. В нем жили князья Волконские, а во время Советского Союза находилась онкологическая больница, о чем свидетельствует табличка на углу дома. В 2010 году больница переехала, а здание с богатой историей осталось заброшенным.

Фото и видео: Piter.TV